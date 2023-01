Meloni,direttiva su Balneari sbagliata,soluzione sia strutturale

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "La questione è complessa. Non ho cambiato idea sul tema della difesa dei balneari e su una direttiva che non andava applicata, quello che ora si tratta di capire è quale sia la soluzione più efficace a livello strutturale. Io immagino una soluzione non temporanea, convocheremo le associazioni dei balneari prima del voto degli emendamenti per capire se è più efficace la proroga o altre soluzioni, il mio obiettivo è mettere in sicurezza quegli imprenditori". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ad Algeri.

