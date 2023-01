Joe Biden non sostiene il divieto dei fornelli a gas. Lo afferma la Casa Bianca, commentando l'ipotesi paventata dalla Consumer Product Safety Commission vista la loro pericolosità. Alcuni studi hanno infatti indicato che le sostanze nocive emessa dai fornelli a gas possono contribuire all'asma e ad altri problemi respiratori. "Il presidente non sostiene il divieto dei fornelli a gas e la commissione, che è indipendente, non li sta vietando", ha detto alla Cnn un portavoce della Casa Bianca.