Stoltenberg, 'Putin non ha cambiato obiettivi sulla guerra'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - "La Russia ha subito grandi predite in Ucraina ma non dobbiamo sottostimarla, Mosca sta mobilitando nuove truppe e nonostante le sofferenze sta mostrando la volontà di continuare la guerra. Non c'è alcuna indicazione che Putin abbiamo cambiato i propri obiettivi sull'invasione dell'Ucraina. Dobbiamo essere preparati ad una lunga guerra e a proseguire il supporto all'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. (ANSA).