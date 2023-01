Meloni, con Giappone anche coproduzioni cinematografiche

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il premier Giapponese a Palazzo Chigi parla anche di "avvio di consultazioni bilaterali esteri-difesa che consentirà di analizzare dati di interesse reciproco" in vari settori anche militari. Ma, aggiunge Meloni, "rafforzeremo rapporti di scambio in diversi settori compreso quello culturale. E' prossima, infatti, la conclusione di un accordo di coproduzione cinematogerafica". Meloni parla poi di "piena convergenza" anche in vista della prossima presidenza del Giappone del G7. "Nel 2024 - ricorda la premier - sarà l'Italia a presiedere il G7 e questo rafforzerà ulteriormente" i rapporti tra Italia e Giappone. (ANSA).