Prodi, Ucraina è momento più drammatico, anche di crisi Cuba

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Oggi è un momento estremamente difficile, è il più drammatico fra quelli che ho vissuto, perfino il momento della tensione dei missili di Cuba aveva un suo equilibrio, e ricordiamoci la saggezza del presidente americano che disse che gli Usa non dovevano convertire nessuno ma che erano necessarie regole per far convivere le diversità.

Invece la guerra ha fatto riemergere le diversità, la polarizzazione del mondo va aumentando". Lo ha detto Romano Prodi, alla presentazione del libro su David Sassoli "La saggezza e l'audacia".

"La guerra in Ucraina - prosegue - ha reso ancora più importante il passo in avanti dell'Europa". (ANSA).