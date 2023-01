Putin ordina proiezione documentari su operazione in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al ministero della Cultura di promuovere la proiezione nei cinema di documentari sull'operazione militare in Ucraina e quella che definisce "la lotta contro la diffusione dell'ideologia neo-nazista e neo-fascista", che secondo Mosca è diffusa in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il ministero della Cultura dovrà presentare entro il primo febbraio un programma in merito.

Putin ha inoltre dato disposizioni al ministero della Difesa perché "assista i registi di documentari nel preparare il materiale cinematografico sui partecipanti all'operazione militare speciale che hanno dimostrato coraggio ed eroismo".