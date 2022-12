Crosetto, via i burocrati capaci solo di dire no

Per un'opera pubblica ora ci vogliono 17 anni, dovranno diventare quattro o cinque. E con coraggio si dovrà usare il machete con le catene che bloccano lo sviluppo dell'Italia. Intervistato dal Messaggero, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolinea la necessità di intervenire in profondità sulla burocrazia. E a chi critica la manovra risponde che non è stato sprecato un solo euro e che si è lavorato per la crescita. Sulla richiesta di Kiev di sistemi antiaerei, spiega che non è ancora cominciata la costruzione del sesto decreto Ucraina, ma 'se sarà possibile, certamente li aiuteremo a difendersi', aggiunge.