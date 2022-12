Sicurezza: riunione in giornata al Viminale su nuovo decreto

Un incontro tra i tecnici di vari ministeri e di palazzo Chigi è in programma nel primo pomeriggio al Viminale per mettere a punto un nuovo decreto sicurezza, che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri in una delle prossime riunioni.

Il provvedimento, di cui scrive il 'Corriere della Sera', non è ancora stato definito nei dettagli e dovrebbe contenere tra l'altro interventi per contrastare più efficacemente la violenza contro le donne, per arginare il fenomeno delle baby gang e per regolamentare l'attività delle Ong impegnate nella ricerca e nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo. All'incontro, oltre ai tecnici del ministero dell'Interno, saranno presenti gli uffici legislativi di Infrastrutture, Lavoro, Giustizia, Difesa, Esteri e di palazzo Chigi.