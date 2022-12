Lazio, Conte candida Donatella Bianchi: "Incarna i valori M5s"

Giuseppe Conte riceve il Sì che attendeva: quello dell'ex presidente Wwf Donatella Bianchi, candidata del M5s alla Regione Lazio. Lo annuncia lo stesso leader 5S in un'intervista all' Avvenire.

Donatella Bianchi, dice, "incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050".

Chiusa l'alleanza regionale con i dem del territorio: "Nel Lazio D'Amato è stato punto di caduta del Pd dopo guerra interna tra correnti e capibastone".