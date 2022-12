I Verdi: "La Lega vuole declassare il lupo da specie protetta"

"La Lega ha presentato ordine del giorno per declassare il lupo da specie protetta!! Vogliono gli abbattimenti selettivi anche per i lupi. Ora si spiega perché nell'emendamento in finanziaria hanno scritto in modo generico fauna selvatica!!! Vergogna !". Lo scrive il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli su twitter allegando l'immagine dell'emendamento alla manovra che impegna il governo ad adottare iniziative affinchè il lupo sia declassato da specie 'protetta prioritaria' a specie 'protetta' nella direzione di un Piano Nazionale di Gestione del Lupo che tuteli la specie ma anche i comparti agrosilvopastorali.

Agenzia ANSA I cacciatori abbatteranno i cinghiali, serve l'ok delle Regioni - Cronaca Respinta la richiesta di stralciare la norma. Per le opposizioni l'emendamento non era ammissibile in manovra. Bonelli: "Irresponsabile". Federparchi: "Servono specialisti" (ANSA)