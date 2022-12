Commissione Giustizia Senato avvia indagine su intercettazioni

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La commissione Giustizia del Senato ha deciso di avviare un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni in Italia. In vista anche della riforma degli 'ascolti' annunciata dal Guardasigilli Carlo Nordio. E "tutti i gruppi parlamentari si sono detti d'accordo", spiega la presidente della Commissione Giulia Bongiorno. Il capogruppo di FI in Commissione Pierantonio Zanettin ha chiesto un focus particolare sul Trojan. (ANSA).