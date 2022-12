Crisi Svp: nuovo rinvio per riunione a porte chiuse

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - E' stata nuovamente rinviata la riunione a porte chiuse della Svp che dovrebbe indicare la via d'uscita dalla crisi interne che da tempo sta scuotendo il partito. La "Klausur", in un primo momento, era prevista per il 3 dicembre, ma poi è stata rinviata al 17 di questo mese. Nel frattempo il governatore Arno Kompatscher ha sciolto le riserve e ha annunciato la sua candidatura per un terzo mandato. Le polemiche, anche per quanto riguarda i fondi per la campagna elettorale del 2018, non si sono però placate. A questo punto, ieri sera, il segretario Philipp Achammer ha comunicato ai vertici del partito e ai sindaci un nuovo rinvio. Serve più tempo - scrive - per coinvolgere la base nella ripartenza del partito. Per il momento, non è stata indicata una nuova data.

(ANSA).