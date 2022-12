Fonti, Fazzolari non mette in discussione autonomia Bankitalia

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Nessuna polemica o volontà di mettere in discussione l'autonomia della Banca d'Italia". Lo affermano fonti di governo a proposito delle parole del sottosegretario Fazzolari che "non ha mai messo in discussione l'autonomia di Bankitalia. Anzi, ribadisce il pieno apprezzamento per l'operato di via Nazionale". In audizione sulla manovra sono state espresse "posizioni legittime". E' "legittima la visione a sostegno dell'utilizzo della moneta elettronica, che è moneta privata. Con la stessa legittimità altri - tra cui la Bce - sottolineano l'esigenza di non escludere dal circuito il denaro contante, che è l'unica moneta a corso legale". (ANSA).