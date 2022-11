Ucraina: il Pd chiede al governo di riferire al Parlamento

"Sia il Parlamento sia il governo si sono insediati da poco. Sull'Ucraina, è giusto che il governo venga a riferire in Parlamento e che il Parlamento dia il proprio indirizzo. Noi presenteremo una nostra risoluzione, arriveremo in Aula con una nostra posizione". Lo ha detto il senatore e responsabile Sicurezza del Pd, Enrico Borghi

"Il tema del cessate il fuoco e di una conferenza di pace - spiega Borghi - deve partire dal riconoscimento che questa vicenda ha una responsabilità precisa: c'è un'invasione da parte di uno Stato, la Russia, contro un altro Stato, l'Ucraina".

"Dobbiamo operare per la pace - ha aggiunto Borghi - sfruttando gli spiragli che si sono aperti dopo la condanna unanime dell'invasione russa e dopo l'incontro tra Biden e Xi".

"Per noi - ha continuato - è poi indispensabile l'attivazione del Copasir: c'è stato un incontro fra il direttore della Cia e il suo omologo russo, serve quindi un'audizione con i vertici del nostro apparato di sicurezza".

In tema di fornitura di nuove armi all'Ucraina: "Noi - risponde Borghi - diremo che dobbiamo rimane nell'alveo degli accordi internazionali, non ci si deve discostare dalle intese raggiunte con gli alleati". Per Borghi, "nell'ambito della riflessione con gli alleati, è poi necessario chiedere di riconoscere il ruolo d'Italia nel rapporto con i Paesi dell'Africa. Non dobbiamo sottovalutare ciò che sta accadendo in Africa e nel Mediterraneo, che è teatro di esercitazione russe".