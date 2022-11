Ucraina: Nyt, delegazione parlamentari Kiev andrà a Washington

(ANSA) - WASHINGTON, 09 NOV - Una delegazione di parlamentari ucraini sta organizzando un viaggio a Washington in dicembre per discutere degli aiuti contro l'invasione russa e avere garanzie di uno sforzo bipartisan per la loro prosecuzione, dopo le elezioni di Midterm. Lo scrive il New York Times.

"Capiamo una cosa: il pericolo che vediamo dalle cosiddette ali radicali di entrambi i partiti, i repubblicani di estrema destra e i democratici di estrema sinistra. Possono cominciare un dibattito sul blocco degli aiuti all'Ucraina", ha spiegato il deputato Volodymyr Ariev, uno dei parlamentari che promuovono il viaggio. (ANSA).