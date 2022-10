Galeazzo Bignami vice alle Infrastrutture, polemica per una foto

Numero due al ministero delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami è noto alle cronache per alcune foto in cui appare vestito da nazista. Era il 2005 ed in occasione del suo addio al celibato, Bignami si fece fotografare con una divisa nazista.



Scatti che gli preclusero la partecipazione alla festa nazionale del Pd dello scorso anno a Bologna. I dem infatti decisero di revocare l'invito dopo che la notizia della partecipazione dell'esponente di Fdi scatenò diverse polemiche, tra cui quella dell'Anpi.