Sarà Masaf, ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare, e forestale la nuova denominazione del ministero. Lo ha annunciato alla sua prima uscita pubblica il ministro Francesco Lollobrigida, partecipando al ventennale del Car di Roma, il Centro agroalimentare.

"Il decreto per la nuova denominazione non sarà nel prossimo Cdm ma in quello successivo", ha detto Lollobrigida.