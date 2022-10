Palazzo Chigi ai ministeri, Meloni è 'il signor presidente'

"Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: "Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni". È quanto si legge in una comunicazione, indirizzata "a tutti i ministeri" dal nuovo segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato.

L'immagine della missiva, su carta intestata della Presidenza del Consiglio, Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, è rimbalzata sui social. La comunicazione è stata poi confermata da fonti di più ministeri.