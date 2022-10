Sguardo Salvini-Berlusconi mentre Meloni parla è virale sui social

Uno sguardo di traverso sopra la spalla di Giorgia Meloni che sembra mostrare una silenziosa perplessità comune: è diventato virale sui social il video dell'occhiata tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini proprio nel momento in cui Giorgia Meloni parla alla stampa dopo il brevissimo colloquio della coalizione di centrodestra con il presidente della Repubblica. Uno sguardo e una smorfia che sui social viene letto come il dover accettare una situazione non del tutto gradita. Infatti il tutto avviene proprio mentre la presidente del Consiglio in pectore spiegava di essere stata indicata dal centrodestra per formare il prossimo Governo.