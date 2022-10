Berlusconi: 'Eccomi di nuovo al Senato'

Il leader di Fi Silvio Berlusconi a palazzo Madama per registrarsi in vista della prima seduta dell'Aula in programma domani. Ad accogliere l'ex premier, la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini.

Domani il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, informa il partito azzurro, sarà presente alla prima seduta di questa XIX legislatura.

"Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama", ha scritto su Twitter il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.