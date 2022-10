Governo, Urso: 'Ci saranno tecnici d'area ma sarà un esecutivo politico'

"Nel Governo ci saranno tecnici d'area, personalità che per la loro storia hanno scelto un campo ed hanno condiviso il nostro programma, ma questo sarà un Governo politico, con una maggioranza politica e si profila essere l'Esecutivo che nella storia della Repubblica avrà la più ampia maggioranza parlamentare tra tutti i Governi espressi dagli elettori, il primo Governo politico dopo 11 anni". Lo ha detto il senatore di FdI Adolfo Urso, presidente del Copasir nella passata legislatura, al programma 'Mezz'ora in più' su Rai 3. "

La nostra coalizione ha un programma comune, non siamo una coalizione improvvisata, agiamo così dal 1994. Non potete però chiedere a Giorgia Meloni di fare nomi dei ministri quando non ha avuto ancora l'incarico, sarebbe una sgrammaticatura istituzionale. La volta scorsa ci hanno messo tre mesi a fare il Governo. In questo caso noi abbiamo avuto la forza di presentarci bene con un programma sottoscritto dai leader e per noi sarà più facile fare la lista dei ministri". Lo ha detto il senatore di FdI Adolfo Urso, presidente del Copasir nella passata legislatura, al programma 'Mezz'ora in più' su Rai 3.

"Il 13 - ha ricordato Urso - si insedieranno le Camere, poi si formeranno i gruppi parlamentari, saranno eletti gli uffici di presidenza, credo il 18. Da quel momento inizia la possibilità per il capo dello Stato di attivare le consultazioni, che dureranno probabilmente due-tre giorni e poi lui darà l'incarico". Quanto ad una eventuale sua presenza tra i ministri, il senatore glissa. "Non ho alcuna conoscenza - spiega - della lista dei ministri e non ho mai chiesto a Giorgia Meloni quale sia; il mio ruolo è un altro, sono il presidente del Copasir, che è ancora attivo, ci siamo riuniti la scorsa settimana ed abbiamo approvato all'unanimità quattro provvedimenti".

"Ci sarà una continuità con il Governo Draghi in alcuni aspetti: ad esempio sull'energia abbiamo condiviso alcune scelte, come anche in politica estera e sulla Difesa. Giorgia Meloni ha indicato, quando c'è stata l'invasione russa, come avremmo dovuto comportarci sull'Ucraina. Su questo ci sarà continuità, ma Meloni non ha bisogno di lord protettori, l'Italia è un Paese sovrano e democratico che fa le sue scelte, che devono essere rispettate". Lo ha detto il senatore di FdI Adolfo Urso, presidente del Copasir nella passata legislatura, al programma 'Mezz'ora in più' su Rai 3.