Zelensky: 'Congratulazioni a Meloni, contiamo sull'Italia'

"Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio sui social.

"Caro Presidente Zelensky - risponde la leader di FdI, sempre su twitter -, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede!".

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha ringraziato via twitter per i messaggi di auguri, dopo la vittoria elettorale, ricevuti dalla premier inglese Liz Truss, dal premier polacco Mateusz Morawiecki e da quello ceco Petr Fiala. "Molte grazie, Liz Truss pronti a collaborare con lei e con il vostro governo - ha scritto alla premier inglese - per la libertà, la democrazia, la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni". "Grazie Morawiecki, difenderemo insieme i nostri valori comuni e la sicurezza europea!", è il messaggio al premier polacco. E infine il tweet al premier ceco, Fiala, che in Europa aderisce ai Conservatori e Riformisti europei, il partito presieduto proprio da Meloni: "Grazie, sarà un onore rafforzare il nostro lavoro comune per un'Europa migliore!".