Elezioni: Svp primo partito sul plurinominale in Regione

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - La Svp è primo partito nel collegio plurinominale del Trentino Alto Adige. Dopo lo scrutinio di tutte le 1018 sezioni, la Volkspartei ha il 23,15% dei consensi. L'elezione del deputato uscente Dieter Steger è perciò certa. Seguono Fratelli d'Italia con il 18,76% e il Pd con il 17,09%. La Lega, a livello regionale è all'8,53%. La lista Calenda riceve il 6,07%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra con il 5,8% M5s (5,02%) e Forza Italia (3,35%). La lista no vax Vita, presente praticamente solo in Alto Adige, comunque arriva al 4,42%. Per quanto riguarda invece le coalizioni, il centrodestra stacca con il 31,18% nettamente il centrosinistra che ha il 26,30%. (ANSA).