Elezioni: Biancofiore vince il testa a testa a Rovereto

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - La vicepresidente di Coraggio Italia ed deputata uscente Michaela Biancofiore passa al Senato.

Nel collegio di Rovereto, in Trentino, con il sostegno di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati si impone in un lungo testa a testa con il 36,79% dei consensi contro la senatrice uscente Donatella Conzatti di Italia Viva (anche lei sostenuta dall'Alleanza democratica per l'autonomia come Patton). (ANSA).