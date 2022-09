Elezioni 2022, i risultati in diretta. Meloni: 'Non deluderemo gli italiani'. Fdi: 'La Costituzione è bella, ma ha 70 anni'

I risultati in tempo reale con la diretta degli SCRUTINI e i commenti dei leader di queste elezioni vinte dal centrodestra a guida Fratelli d'Italia.

Come sono finite le sfide

"Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione". Così scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Xcross Roma Training (@xcrossroma_training)





"Si può ragionare serenamente e provare a migliorare la Costituzione tenendo conto che è bella ma che ha anche 70 anni di età". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida parlando delle riforme costituzionali.



"Siamo ansiosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi: sostenere un'Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani e costruire un futuro economico sostenibile. L'Italia è un alleato fondamentale, una democrazia forte e un partner prezioso". Lo scrive su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken.



Il segretario del Pd Enrico Letta ha telefonato a Giorgia Meloni. E' quanto si apprende da fonti del Nazareno. Nel corso del colloquio, Letta ha riconosciuto la vittoria della leader di FdI e del centrodestra.





Elezioni, Letta: 'Quando si alzano le paure, la Destra vince'





Sarà "un congresso di profonda riflessione, sul concetto di un nuovo Pd - ha detto il segretario Dem - Enrico Letta, in conferenza stampa al Nazareno - che sia all'altezza di questa fida epocale, di fronte a una destra che più destra non c'è mai stata. Assicurerò con spirito di servizio la guida del Pd fino al congresso a cui non mi presenterò da candidato". "Ora avremo cinque anni di stabilità", dice Matteo Salvini parlando in conferenza stampa in via Bellerio e non ha dubbi sulla tenuta della coalizione. Il leader della Lega si complimenta per il risultato di Giorgia Meloni: "Mi sono messaggiato con Giorgia fino alle 4 di notte. Le faccio gli auguri, FdI è stata brava a fare una buona opposizione". Il risultato del partito, sotto le due cifre, non lo soddisfa "non è quello per cui ho lavorato", ammette convinto che gli elettori abbiano premiato chi ha fatto opposizione e chi ha non vuole il termovalorizzatore ma, precisa "gli elettori hanno sempre ragione". Letta parla invece di "giorno triste per l'Italia e l'Europa".





Agenzia ANSA Conte: 'Letta si assuma le sue responsabilità' "Se verrà toccato il reddito di cittadinanza la nostra opposizione sarà durissima" ha sottolineato (ANSA)

Che la coalizione di centrodestra non avrà problemi è il leit motiv che circola tra gli alleati. Alla leader di Fdi sono arrivati già i complimenti di Viktor Orban e Marine Le Pen. Entrambi scelgono twitter per congratularsi con la leader di FdI. Diverso il commento che arriva dal governo spagnolo: "In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe", è l'opinione del ministro degli Esteri spagnolo, Juan Manuel Albares. Una preoccupazione a cui fa eco il capogruppo dei Socialisti all'Europarlamento: "Il post-fascismo di Meloni arriva in Italia mano nella mano con Forza Italia e il Ppe e la Lega con Id. Una giornata buia per l'Italia e per l'Europa, scrive Iratxe Garcia Perez mentre da Bruxelles: "La Commissione lavora con i governi eletti dal voto nelle urne negli stati Ue, lo stesso si applica in questo caso come in tutti gli altri: speriamo di avere una cooperazione costruttiva con le autorità italiane", dice il portavoce della Commissione Europea Eric Mamer. Chi sorride è il Movimento Cinque Stelle. Il risultato evidenzia come il M5s sia il primo partito al Sud e che i dati sono soddisfacenti. Beppe Grillo, il fondatore del Movimento, paragona il partito ad un nespolo del suo giardino: "Gliene abbiamo fatte di tutti i colori a questo nespolo negli anni, eppure è rigoglioso e verde".

Resta alta la tensione infine tra Pd, Terzo Polo e M5s. Un tutti contro tutti su chi abbia contribuito alla vittoria del centrodestra.

Agenzia ANSA Letta: 'Faremo opposizione dura e intransigente' La conferenza stampa del leader del Pd

Agenzia ANSA Salvini: 'Sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani' Nel quartier generale della Lega, a Milano, sono presenti, tra gli altri, Riccardo Molinari, Alessandro Morelli e Laura Ravetto

Il punto sugli eletti

Le sfide nei collegi, chi ha vinto e chi ha perso

Giorgia Meloni: 'Italia ha scelto noi, governeremo per tutti'

Agenzia ANSA Calenda: 'La destra sovranista ha una solida maggioranza' "Prospettiva pericolosa. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare"

Le reazioni

Conte: 'Ci davano in picchiata, rimonta significativa'. Serracchiani: 'Vittoria a destra, giornata trsite'