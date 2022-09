Vaticano: torna scuola arti e mestieri per venti giovani

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 20 SET - Tornano in Vaticano le scuole di arti e mestieri che operavano in basilica nel Settecento. A partire da gennaio venti giovani per sei mesi saranno "ospiti della Fabbrica di San Pietro e apprenderanno le arti del mosaico, degli scalpellini, dei falegnami". Lo ha annunciato in una conferenza stampa in Vaticano il segretario generale della fondazione Fratelli Tutti, padre Francesco Occhetta. "La fondazione ha un ruolo di enzima - ha detto in una conferenza stampa in Vaticano - serve per coordinare, organizzare e anche realizzare progetti concreti", come questo della formazione dei giovani alle antiche arti. (ANSA).