Con l'ora legale tutto l'anno risparmi per 500 milioni, l'idea che piace a Pd e Lega

Con la crisi energetica e il dibattito sul tetto al prezzo del gas, alla luce del nuovo stop del Nord Stream, in Italia si fa largo l'ipotesi di prorogare l'ora legale per tutto l'anno. La proroga, secondo il coportavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli "consentirebbe il risparmio di mezzo miliardo di euro. Chiediamo di avviare subito una sperimentazione in tal senso in Italia. Ma sarebbe auspicabile che fosse presa anche a livello Ue. Che ne pensa il ministro Cingolani?".

Anche secondo il Pd l'ora legale estesa tutto l'anno "può un essere un pezzo di un mosaico più articolato per l'efficienza energetica e il consumo sostenibile. Questa potrebbe essere una delle soluzioni" dice all'ANSA la responsabile Transizione Ecologica del Pd, Chiara Braga e sul tema si interroga anche la Lega.

"Sull'ora legale stiamo facendo studi da 36 ore per capire se ne vale la pena - dice all'ANSA Paolo Arrigoni responsabile energia della Lega- se si guadagna in termini di risparmio energetico la sera, si perde al mattino. Probabilmente la soluzione sarà non di stabilizzarla per sempre ma di prorogarla per qualche mese o qualche settimana".