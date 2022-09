Dl aiuti bis: Iv, ridurre Iva al 10% su acquisto del pellet

"Dove potrà spingersi il costo del gas e degli altri materiali utili al riscaldamento delle famiglie resta un preoccupante mistero e potrebbero non essere sufficienti neppure le misure salva bolletta del governo Draghi. Per questo motivo ho presentato un emendamento al dl Aiuti bis che prevede la riduzione dal 22 al 10 percento dell'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei pellet di legno".

Lo scrive su Facebook la senatrice di Italia Viva Elvira Lucia Evangelista, vice presidente della Commissione Lavori Pubblici e oggi candidata al listino proporzionale al Senato per il Terzo Polo.

"La speranza - aggiunge - è che il governo approvi questa proposta per far si che vengano applicate misure a favore dei consumatori in modo da permettere un acquisto molto meno oneroso".