Il Pd in Sicilia valuta una causa civile dopo la rottura tra i dem e M5s

Potrebbe avere strascichi giudiziari la rottura tra Pd e M5s in Sicilia per le Regionali. Il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, rivela in un'intervista a La Sicilia, di avere "dato mandato ai nostri legali di verificare la candidabilità di Di Paola e la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che c'eravamo dati". "Roba da cerchio dantesco - aggiunge - l'ultimo dell'inferno, quello dove sono confinati i traditori".