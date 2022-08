Elezioni, Berlusconi: 'La nostra coalizione è leale a Ue e Nato'

"Siamo pro-Europa, pro-Occidente, pro-NATO, con la democrazia liberale come unico punto di riferimento". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Politico EU aggiungendo che "non prenderebbe parte a nessun governo" se non fosse assolutamente sicuro della sua "correttezza democratica, senso di responsabilità e lealtà verso l'Europa e l'Occidente". Berlusconi ha negato che i partiti dell'alleanza di destra siano estremisti, sostenendo che la coalizione è di centrodestra e che "non ha nulla a che fare con i movimenti estremisti di altri Paesi". Secondo Berlusconi, è il centrosinistra ad essere discutibile, poiché la sua coalizione comprende un partito di estrema sinistra che ha votato contro l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO.

"Avremmo preferito che il governo Draghi fosse andato avanti fino alla scadenza naturale della legislatura con le elezioni del 2023 - ha affermto Berlusconi stando a Politico EU -. Ma questo non è stato possibile a causa del comportamento irresponsabile dei 5 Stelle e delle manovre ambigue dei Democratici. Pertanto, "non c'era altra soluzione che restituire il voto al popolo".