Siria: Mosca, 'evitare azioni che possano destabilizzare'

ROMA, 05 AGO - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Turchia ha legittime preoccupazioni sulla sicurezza" ma "è molto importante evitare qualsiasi azione che possa portare alla destabilizzazione in Siria o mettere in pericolo l'integrità territoriale e politica siriana". Lo riporta l'agenzia Interfax, precisando che Peskov ha precisato che nel loro incontro, oggi a Sochi, i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, discuteranno della situazione in Siria.