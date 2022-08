Berlusconi: 'Contro Meloni demonizzazione vergognosa'

Contro Giorgia Meloni "è in atto una demonizzazione vergognosa, come è stato fatto di volta in volta nei confronti dei leader di centrodestra che hanno avuto successo nei sondaggi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite di Rtl 102.5.

"La sua scelta di non partecipare al governo Draghi appartiene al passato - aggiunge - Noi abbiamo preferito essere protagonisti di una azione di governo che ha permesso di contenere la pandemia e di far ripartire il Paese, ma ora dobbiamo guardare al futuro. E Giorgia ha dei meriti: è stata buon ministro nel mio governo, non manca di tenacia e di coraggio, e soprattutto ha ridato prospettiva a una comunità di destra che è da sempre una parte importante dell'elettorale italiano"