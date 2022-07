Il Copasir ai presidenti delle Camere: 'C'è il rischio di hackeraggio dei parlamentari'

Con l'avvicinarsi delle elezioni politiche le forme di ingerenza di "alcuni attori statuali" nei "processi democratici dei Paesi occidentali "diventano "ancora più intense ed accentuate". Lo scrive il presidente del Copasir Adolfo Urso in una lettera, che l'ANSA ha potuto visionare, inviata ai presidenti di Camera e Senato prima della crisi di Governo.

Agenzia ANSA Berlusconi 'durante la crisi chiamò l'ambasciatore russo' - Politica Indiscrezioni di 'Repubblica'. Si allarga lo scenario del caso Russia aperto dalle indiscrezioni pubblicate ieri da 'La Stampa' (ANSA)

Urso ha segnalato in particolare il rischio di hackeraggio della posta dei parlamentari, come avvenuto in passato nel Bundestag tedesco. Di qui l'invito a Fico e Casellati a valutare "misure di carattere tecnico e organizzativo volte a contrastare il possibile verificarsi di tali circostanze anche nel caso del Parlamento italiano".

Agenzia ANSA 'Ombre russe' sulla crisi, scoppia il caso con la Lega - Politica Gabrielli scagiona l'intelligence. La Stampa conferma i contatti tra il consigliere del Carroccio Capuano e Kostyukov. La replica di Salvini: 'Solo fesserie'. No comment dell'ambasciata russa: 'Già detto tutto''. I partiti: 'Salvini chiarisca' Letta: 'Rivelazioni sono inquietanti'. Di Maio: Matteo 'spieghi le sue relazioni con la Russia' (ANSA)