Nuova partnership tra l'ANSA e l'agenzia romena AGERPRES

Un nuovo accordo di collaborazione internazionale è stato firmato oggi a Bucarest tra l'Agenzia ANSA e AGERPRES, agenzia di informazione della Romania, alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Romania Alfredo Durante Mangoni e - in collegamento - dell'Ambasciatrice rumena in Italia Gabriela Dancau.

La partnership va ad arricchire ulteriormente il portafoglio di collaborazioni internazionali dell'ANSA e contribuisce a incrementare l'offerta di servizi di informazione internazionale che le due Agenzie offriranno ai propri abbonati e clienti: è prevista infatti la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi paesi.

L'accordo firmato oggi, ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Bucarest Alfredo Durante Mangoni, è "uno strumento per sviluppare le già eccellenti relazioni" tra Italia e Romania, Paesi tra i quali esiste una "partnership strategica in termini di cooperazione in campo politico, economico e culturale".

Inoltre, ha sottolineato il diplomatico, questa intesa "può aiutarci a contrastare la disinformazione attraverso il lavoro di due affidabili organizzazioni mediatiche che verificano le notizie in modo efficace".

"Questo accordo non poteva avvenire in un momento più appropriato", ha detto da parte sua l'ambasciatrice rumena in Italia, Gabriela Dancau, ponendo anch'essa l'accento sul ruolo che la collaborazione tra le due agenzie può avere nel "combattere la disinformazione" di fronte alle grandi sfide del momento: "La guerra in Europa, la pandemia e il riscaldamento globale".

"Attraverso la collaborazione con l'ANSA saremo in grado di riferire i fatti in modo più efficace", ha commentato la direttrice generale della AGERPRES, Claudia-Victoria Nicolae, aggiungendo che la continua trasformazione in atto nel mondo dei media fa sì che "abbiamo bisogno uno dell'altro" per "costruire migliori piattaforme a beneficio dei nostri lettori".

"Lavoriamo con la AGERPRES da molto tempo nell'ambito delle Associazioni internazionali, e condividiamo gli stessi valori, problemi ed esperienze", ha sottolineato l'Amministratore Delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri, aggiungendo che questa cooperazione "si rafforzerà sensibilmente con questo accordo che costituisce anche un primo passo per lo sviluppo di progetti commerciali congiunti".