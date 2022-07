Tajani, leadership? Prima vinciamo poi vediamo chi alza coppa

"Prima vinciamo la partita e poi vedremo chi alzerà la coppa". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, risponde - ad Agorà estate su Rai 3 - ad una domanda sulla futura leadership del centrodestra.

"Noi - ha aggiunto - non abbiamo preclusioni nei confronti di alcuno, spero che altri non ne abbiano nei nostri".

"Berlusconi presidente del Senato? Ma per carità. Berlusconi può fare tutto. Tutti gli riconosco il ruolo che ha avuto. Starà a lui decidere. Ma non c'è alcun accordo alcun patto. Ma lui che ha fatto il presidente del Consiglio per 10 anni, l'imprenditore, sport... si mette a trattare per fare il presidente del Senato? Mi sembra riduttivo. Evidentemente certa stampa di sinistra lo vede come collante del centrodestra e il fatto che non siano riusciti ad eliminarlo dalla vita politica dà fastidio. Mi sembra davvero una bassezza" Così Antonio Tajani ad Agorà estate su Rai 3.

Gli insulti denunciati ieri da Brunetta? "Io personalmente non li ho mai sentiti. Ma qui il problema non è l'insulto. Qui è una questione di coerenza politica e noi siamo sempre stati coerenti con il nostro fondatore e con i valori di Fi. Se non si è d'accordo non si passa nel campo avverso. Magari si lascia il partito e si rimettono tutte le cariche. Ma passare da un'altra parte non lo concepisco". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ad Agorà estate su Rai 3.