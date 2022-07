Fi: Tajani,Berlusconi sta come un grillo,si candiderà al Senato

"Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. E si candida certamente al Senato. Lui in genere si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale". A dirlo è il suo vice, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani parlando con i cronisti a Montecitorio dopo aver incontrato l'ex premier a Villa Grande.

Berlusconi dovrebbe lasciare la Capitale nel weekend, andando probabilmente in Sardegna, e tornare a Roma la prossima settimana.

Agenzia ANSA Berlusconi, 'centrodestra sempre leale con Draghi, M5s la causa della crisi' - Politica Sullo strappo che ha determinato la crisi di governo "non c'è stato nessun concorso del centro-destra. Noi siamo stati sempre i più leali sostenitori del governo Draghi. Otto punti fondamentali per far ripartire l'Italia (ANSA)



"Il killer del governo è il Pd con il suo campo largo e con la sua ossessiva voglia di continuare la spartizione del potere con il M5S. Inutile che si innervosisca per il sostegno del Partito Popolare Europeo a Forza Italia. Grazie a Manfred Weber, grande amico e conoscitore dell'Italia". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.