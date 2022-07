Presidi, disappunto per le urne in autunno, ci sarà lo stop delle scuole

"C'è disappunto non preoccupazione per le urne in autunno: un certo numero di scuole fermeranno infatti le lezioni appena avviate e questo è un problema che solleviamo da non so quanti anni. Quindi chiediamo al Ministero dell'Interno di individuare" per le elezioni politiche "seggi non scolastici". Lo dice all'ANSA Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. "Basta seggi nelle scuole - sottolinea - che fanno perdere giorni di lezione dell'anno scolastico appena iniziato, lezioni che poi non verranno recuperate".