M5s al vertice di maggioranza: 'Accordo sul 110% o niente fiducia'

I 5 stelle, secondo quanto riferito di alcuni partecipanti, durante la riunione di maggioranza in corso alla Camera hanno ipotizzato di non votare la fiducia al decreto aiuti finché non ci sarà l'accordo sulla questione del Superbonus al 110%. Gli altri partiti, a partire dal Pd, strebbero provando a mediare per trovare una soluzione.

Bernini: grave errore alimentare le fibrillazioni

"Mentre il premier è impegnato in un importante vertice ad Ankara per affrontare col presidente turco questioni cruciali come la carenza di gas in Europa e il blocco del grano ucraino, a Roma si sta bloccando in Parlamento un altrettanto cruciale decreto Aiuti. A distanza di pochi giorni dal vertice della Nato, il governo viene messo di nuovo in difficoltà mentre sarebbe necessario recuperare lo spirito di unità nazionale su cui è nata questa maggioranza. Con le molteplici emergenze in atto, alimentare le fibrillazioni politiche significa minare non solo la indispensabile stabilità, ma anche la fiducia dei cittadini nella politica". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.