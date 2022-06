Il Consiglio nazionale del M5s, ecco i 14 componenti

Sono 14 i componenti del Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle che si riunirà stasera per decidere la linea sulla risoluzione sull'Ucraina e il destino ddel rapporto con Luigi Di Maio.

Oltre al presidente del M5s Giuseppe Conte, fanno parte del Consiglio nazionale i capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo Mariolina Castellone, Davide Crippa e Tiziana Beghin; i quattro vicepresidenti del Movimento Michele Gubitosa, Mario Turco, Alessandra Todde e Riccardo Ricciardi; il capo della delegazione al governo, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

Ci sono poi il coordinatore del Comitato nazionale progetti Gianluca Perilli, la coordinatrice del comitato per la formazione e l'aggiornamento ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino, il coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali Fabio Massimo Castaldo e il coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali Alfonso Bonafede, ex ministro della Giustizia del governo Conte con la Lega.

Nella composizione del Consiglio nazionale è prevista anche la presenza, 'se eletto', di un rappresentante dei parlamentari eletti dei Cinque Stelle nelle Circoscrizioni estere'.