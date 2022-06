Comunali: YouTrend; Fdi davanti alla Lega anche in comuni Nord

"Il quadro che emerge dai primi dati di scrutinio di queste elezioni amministrative sembra confermare che la Lega ha perso il primato di primo partito del centrodestra a vantaggio di Fratelli d'Italia anche nelle regioni settentrionali". E' quanto emerge da un'analisi condotta da YouTrend.

"Nei 16 comuni capoluogo delle regioni del Centro-Nord (ossia dalla Toscana in su) in cui si è andati al voto - prosegue il comunicato - i dati parziali elaborati da YouTrend vedono davanti il partito di Giorgia Meloni in ben 12 casi, mentre la Lega sarebbe davanti solo a Belluno e (di poco) a Como. Testa a testa invece a Lodi, dove al momento entrambe le liste sono date al 6,6%. Va detto in realtà che lo scrutinio, in quasi tutti i casi, è alle primissime battute. Tuttavia, se i dati definitivi dovessero confermare questo quadro, si tratterebbe di una notizia molto negativa per la Lega, che dopo essere stata scavalcata da FDI nei sondaggi nazionali puntava a conservare il primato quantomeno nei comuni delle regioni del Nord, dove il partito che fu di Umberto Bossi è sempre stato storicamente molto più radicato".