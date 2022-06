UCRAINA:CONTE,ECONOMIA RECESSIVA,INTERVENIRE SU STIPENDI

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Lo dissi a Draghi quando lo incontrai per le questioni sull'aumento delle spese militari: si prefigurava una situazione economica drammatica, dalle bollette ai costi dei generi alimentari, con una prospettiva di severa recessione. Abbiamo già il 12% di lavoratori poveri con paghe da fame. In più c'è un ceto medio che continua ad impoverirsi.

Perciò dobbiamo intervenire sulle dinamiche salari.

L'extragettito dobbiamo utilizzarlo per alzare la soglia degli stipendi dei lavoratori". Lo afferma il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte parlando al Forum Ansa. (ANSA).