Parolin, si avviino al più presto i negoziati

"In questa terra di fede e di pace, quale è l'Umbria, auspico che siano avviati al più presto i negoziati e si possa giungere finalmente alla tanto desiderata pace": lo ha detto a proposito della guerra in Ucraina il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, durante l'omelia per le celebrazioni in onore di Santa Rita a Cascia. Il porporato ha richiamato le parole del Papa.

"La violenza - ha detto Parolin - come ci ricorda Santa Rita con la sua ita, non risolve mai i conflitti ma soltanto ne accresce le drammatiche conseguenze. Ne facciamo esperienza tutti i giorni e mi domando perché non riusciamo a capire".

