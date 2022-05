Marin a Roma da Draghi, pranzo con Letta-Conte

Sarà a Roma oggi la premier finlandese Sanna Marin proprio nel giorno in cui Helsinki e in contemporanea Stoccolma hanno inviato la candidatura per l'ingresso nella Nato. La giovane leader socialdemocratica incontrerà alle 11.30 il premier Mario Draghi, convinto sostenitore dell'ingresso dei due Paesi scandinavi nell'Alleanza Atlantica.

Poi vedrà a pranzo Enrico Letta e Giuseppe Conte, schierati su fronti opposti rispetto all'invio di armi a Kiev ma entrambi favorevoli alla richiesta dei due Paesi baltici che si sentono minacciati da Mosca.