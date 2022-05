Accordo tra ANSA e LUSA, la principale agenzia del Portogallo

LUSA e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Portogallo Carlo Formosa. La partnership prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi paesi.



"E' un accordo che consentirà di innalzare in modo decisivo la capacità di informazione in Italia e Portogallo sulle rispettive realtà in campo politico, economico e commerciale, e contribuirà senz'altro ad accrescere la reciproca conoscenza e la qualità complessiva dei nostri rapporti a tutti i livelli", ha sottolineato l'Ambasciatore Formosa. L'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per questa nuova collaborazione: "Questa partnership costituisce un ulteriore tassello nella nostra strategia di networking internazionale con le principali agenzie di tutto il mondo e contribuirà ad incrementare la conoscenza reciproca dei due Paesi; allo stesso tempo i nostri abbonati potranno contare su un'offerta informativa ancora più completa e capillare". "Oggi abbiamo firmato un accordo che sigilla una collaborazione con ANSA che va avanti già da molto tempo. L'obiettivo è quello di favorire lo scambio di notizie e immagini, ma anche di aprire nuovi orizzonti a livello commerciale, con condivisione di contenuti che possono essere utilizzati dalle rispettive ambasciate a Lisbona e a Roma", ha dichiarato il Ceo di LUSA Joaquim Carreira.