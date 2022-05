Conte 'deluso' da Draghi, e pone le condizioni per restare

"La crisi di governo è fuori dai radar, è fuori dall'orizzonte, non esiste", ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Siena. "Sarebbe una cosa assurda, l'Italia non ne ha bisogno, come l'Europa che non ha bisogno di una crisi di governo italiana" ha aggiunto a margine di un incontro del Pd locale. "Non mi sembra però che ci sia nessuno che la voglia - ha aggiunto -. In Parlamento mi sembra che ci sia una volontà di discutere, come è naturale che sia in un momento come questo in cui c'è nel Paese e in ognuno di noi profondo disorientamento per quello che accade" e "vedo che c'è forza e unità di intenti".

Ma intanto continua il pressing di Giuseppe Conte sull'esecutivo. "Nella questione della transizione ecologica rientra anche la questione del Superbonus. In questi giorni ha fatto scalpore la posizione del presidente Draghi che al Parlamento Ue ha criticato il superbonus", "è stata una cosa che ci ha sorpreso molto", "deprezzare una misura che ci ha fatto ricevere il plauso della presidente von der Leyen", ha detto il leader del M5s in una diretta Instagram. "Noi non possiamo venir meno ai nostri valori, noi sosteniamo lealmente governo", aggiunge. Ma "non siamo al governo per ambizioni personali", "noi saremo a governo solo a queste condizioni". E poi dice: "Io mi sono meravigliato che non ci sia stata la possibilità del premier di passare in Parlamento prima di viaggi importanti come Washington o Kiev. Durante la pandemia c'è sempre stato un trasparente confronto". "Sono rimasto sorpreso" anche che "nessuna altra forza politica si sia associata a questa richiesta, anche forze che a parole hanno dato segnali che vogliono la pace". "Anche se isolati in Parlamento", Conte ha spiegato che il M5s non lo è nel mondo reale, "io raccolgo le voci dei cittadini" e "ci batteremo" per il "negoziato" e la pace, contro "l'escalation militare".