Il 6 maggio la XIII Edizione del Premio Guido Carli. Ad essere premiati non saranno più soltanto economisti ed imprenditori come tradizione, ma il riconoscimento, una medaglia in bronzo del Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà assegnata anche a chi si è distinto nei settori più diversi: Cinema, Sport, Moda, Arte, Diplomazia e solidarietà.

La XIII edizione, dedicata a Massimo Dell’Omo, inviato di guerra e marito della Presidente Romana Liuzzo, è stata insignita della medaglia del Capo dello Stato

