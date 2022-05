Governo proroga il mandato a direttori Aise e Aisi

Il governo proroga i vertici dei servizi d'intelligence. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, secondo quanto si apprende, ha rinnovato per altri 4 anni il mandato al direttore dell'Aise - il servizio segreto esterno - Giovanni Caravelli e ha confermato per altri due anni Mario Parente alla guida dell'Aisi, l'Agenzia per la sicurezza interna.