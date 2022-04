Sarà un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso che ha sancito la fine dello stato di emergenza ed una ordinanza 'ponte' del Ministro della Salute, a stabilire le nuove regole per l'uso delle mascherine al chiuso. Lo si apprende da fonti qualificate. Secondo le stesse fonti dovrebbe essere prorogato l'obbligo di tenere le mascherine in alcuni luoghi come trasporti, ospedali, cinema, teatri.