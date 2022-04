Draghi: 'Macron splendida notizia per l'Europa'

"La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l'Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un'Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina.Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali". Lo afferma il premier Mario Draghi dopo la vittoria di Emmanuel Macron all'Eliseo.

"Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei" , ha aggiunto il presidente del Consiglio.

I complimenti a Macron arrivano anche dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Complimenti e buon lavoro al presidente Emmanuel Macron. È solo con una forte spinta europeista che potremo continuare a portare avanti, tutti insieme, importanti battaglie a sostegno dei cittadini, anche in Europa. Uniti, per un'Ue sempre più coesa", scrive su Twitter.



"Un grande giorno per l'Europa. Grazie al voto dei francesi noi siamo, tutti insieme, più forti". Lo scrive in francese su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta commentando il successo di Macron alle presidenziali.



"Complimenti a Marine Le Pen. Sola contro tutti, coerente e sorridente, hai raccolto il voto di 13 milioni di Francesi, una percentuale mai vista in passato. Avanti insieme, per un'Europa fondata su lavoro, famiglia, sicurezza, diritti e sulla libertà". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.



"Congratulazioni e buon lavoro al Presidente Emmanuel Macron per la riconferma alla guida della Francia. Le sfide sono molteplici ed è importante che non abbia vinto una destra di ispirazione xenofoba, che specula sui problemi senza essere capace di offrire soluzioni adeguate". Lo scrive su Twitter il presidente del M5s, Giuseppe Conte.