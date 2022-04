Fisco, Guerra posta bagarre in commissione: "foto di genere"

"Foto di genere". È il commento che la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra abbina, in un post sui social, all'immagine della bagarre sollevata da alcuni deputati durante la seduta della commissione Finanze della Camera di ieri sera sulla delega fiscale.

Momenti di tensione al termine della seduta della commissione Finanze della Camera ieri sera con i commessi che - raccontano vari partecipanti - sono intervenuti per separare alcuni deputati dopo la decisione del presidente, Luigi Marattin, di sospendere i lavori. In particolare, raccontano, Alessio Villarosa del gruppo Misto se l'è presa con Marattin, e fra i più agitati viene descritto Marco Osnato, di FdI. "Nella fruttuosa dialettica in commissione VI le vittime sono state per ora un microfono lanciato, un fascicolo lanciato, la campanella del presidente lanciata...", ha scritto su Twitter il leghista Claudio Borghi.

Una volta riportata la calma nella Sala della Regina, Marattin ha convocato l'ufficio di presidenza nel suo ufficio, con i capigruppo di commissione. Parte della scena dei disordini avvenuti al termine della seduta della commissione è ripresa in un video pubblicato su Instagram dal deputato di FI Sestino Giacomoni, che scrive: "Come ho detto nel mio intervento in Commissione Finanze questa sera non c'è più ordine, altro che interventi sull'ordine dei lavori. Dopo il mio intervento, per non votare, il presidente ha sospeso la seduta e si è scatenato l'inferno…".